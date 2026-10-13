İBB Davası\'nda Mahkeme Başkanı, İmamoğlu\'na çarşamba söz verileceğini açıkladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 96'ncı gününde Mahkeme Başkanı, yarın birleştirilen dosyadaki tutuklu sanıkların savunmalarının alınacağını, çarşamba günü ise Ekrem İmamoğlu'na söz verileceğini açıkladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 96'ncı günü sona erdi.

"ÖRGÜT İSNADI SİYASİ BİR HEDEF ATFEDİLEREK KURGULANDI"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun savunması, sorgusu ve avukatının beyanlarının tamamlanmasının ardından birleştirilen ek iddianame kapsamında yargılanan Hüsnü Yüksel Tunar savunma yapmak üzere kürsüye geldi. Tunar, ek iddianamede tutuksuz, ana iddianamede ise tutuklu yargılanıyor.

Tunar, hakkındaki örgüt suçlamasının siyasi bir hedef atfedilerek kurgulandığını savundu. Suçlamaları reddeden Tunar, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tunar'ın savunmasının ardından avukatının beyanları alındı.

"HİÇBİR TEDARİKÇİ VEYA MÜTEAHHİT FİRMADAN MENFAAT ELDE ETMEDİM"

Tunar'ın ardından etkin pişmanlık ifadesi veren sanık Ümit Polat ek iddianame kapsamında savunma yapmak üzere kürsüye geldi.

Görev yaptığı dönemde hiçbir tedarikçi veya müteahhit firmadan herhangi bir menfaat elde etmediğini söyleyen Polat, mahkeme heyetinin dosyaya hakimiyeti nedeniyle kendisini güvende hissettiğini ifade etti.

Polat'ın savunmasının ardından sorgusuna geçildi.

POLAT'IN AVUKATI, SUKAS'IN SORULARINA MÜDAHALE ETTİ

Tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın Polat'a sorular yönelttiği sırada Polat'ın avukatı Sevgi Dağdemir, müvekkiline "Cevap verme" diyerek müdahale etti.

Avukatının müdahalesinin ardından Polat, Sukas'ın sorularını yanıtsız bıraktı.

İMAMOĞLU'NA ÇARŞAMBA GÜNÜ SÖZ VERİLECEK

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı, duruşma takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Mahkeme Başkanı, yarın birleştirilen dosya kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların savunmalarının alınacağını, çarşamba günü ise Ekrem İmamoğlu'na söz verileceğini belirtti.

Duruşma, yarın devam edilmek üzere sona erdi.