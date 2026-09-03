İBB Davası'nda savcı, tutuklu 53 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını istedi - Son Dakika
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İBB Davası'nda savcı, tutuklu 53 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını istedi

İBB Davası\'nda savcı, tutuklu 53 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını istedi
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İBB Davası'nın 75'inci duruşmasında ara mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu tüm sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Haber: Çağatan Akyol

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 75'inci gününde ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu tüm sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılaması sürüyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın 75'inci gününde tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik talepleri alındı.

Bu kapsamda Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin adına avukatı Pınar Çengel ile Turgut Hökenek, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç, iş insanı Güldem Şık, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat AŞ Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'nun beyanları dinlendi.

Daha sonra görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istedi. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Davası'nda savcı, tutuklu 53 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Davası'nda savcı, tutuklu 53 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını istedi - Son Dakika
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