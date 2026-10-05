İBB Davası\'nın 92\'nci gününde 6 tutuksuz sanığın savunması tamamlandı

HABER: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 92'nci gününde 6 tutuksuz sanığın savunması dinlendi ve çapraz sorgusu tamamlandı. Duruşma yarın devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 92'nci günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam etti.

Duruşmada bugün son olarak itirafçı sanık Abdullah Uçan ve Kültür A.Ş.'de ihale müdürü olarak çalışan Bilal Önver savunma yaptı. Bugün, toplamda 6 tutuksuz sanığın savunması ve çapraz sorgusu tamamlandı.

Duruşma, tutuksuz sanık savunmalarıyla yarın devam edecek.