Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Dâvâsı'nda Savunmalar: Hukuk ve Adalet Sorgulanıyor

10.04.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de süren İBB davasında Ekrem İmamoğlu, 'suç örgütü lideri' olarak yargılanırken, 92 tutuklu ve 414 sanık bulunuyor. Canlı yayın talebi reddedilirken, yargılama süreci eleştiriliyor.

Çocukluğumuzda radyodan dinlenen Yassıada Mahkemeleri'ne benzer bir siyasi yargılama şimdi Silivri'de İBB Dâvâsı olarak gerçekleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü lideri' olarak yargılandığı bu dâvâda, binlerce yıllık hapis cezaları söz konusu. Tutuklu sayısı 92, sanık sayısı 414 olan dâvâ, 40. Ağır Ceza'da sürüyor ve 18. celse Çarşamba günü gerçekleşti. Ana muhalefetin dâvâların TRT'den canlı yayınlanması talebi, iktidar oylarıyla reddedildi, bu da kamuoyunun sınırlı bilgi edinmesine neden oluyor.

3739 sayfalık iddianameyle başlayan yargılama, tutuklamaların şafak baskınlarıyla gerçekleşmesi ve iktidara yakın medyanın kesinleşmemiş iddiaları yaymasıyla eleştiriliyor. Bu durum, lekelenmeme hakkına ve masumiyet ilkesine aykırı bulunuyor. Dâvâ savunmalarla devam ederken, Reklam İstanbul çalışanı Yusuf Utku Şahin, İBB ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve dosyadaki kavramları ilk kez duyduğunu belirterek savunma yaptı. İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz ise, özensiz soruşturma nedeniyle altı aydır hapiste olduğunu ve kötü koşullarda tutulduğunu ifade etti, hukuk güvenliği ilkesinin ihlal edildiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:42:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.