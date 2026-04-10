İBB Dâvâsı'nda Savunmalar: Hukuk ve Adalet Sorgulanıyor

Çocukluğumuzda radyodan dinlenen Yassıada Mahkemeleri'ne benzer bir siyasi yargılama şimdi Silivri'de İBB Dâvâsı olarak gerçekleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü lideri' olarak yargılandığı bu dâvâda, binlerce yıllık hapis cezaları söz konusu. Tutuklu sayısı 92, sanık sayısı 414 olan dâvâ, 40. Ağır Ceza'da sürüyor ve 18. celse Çarşamba günü gerçekleşti. Ana muhalefetin dâvâların TRT'den canlı yayınlanması talebi, iktidar oylarıyla reddedildi, bu da kamuoyunun sınırlı bilgi edinmesine neden oluyor.

3739 sayfalık iddianameyle başlayan yargılama, tutuklamaların şafak baskınlarıyla gerçekleşmesi ve iktidara yakın medyanın kesinleşmemiş iddiaları yaymasıyla eleştiriliyor. Bu durum, lekelenmeme hakkına ve masumiyet ilkesine aykırı bulunuyor. Dâvâ savunmalarla devam ederken, Reklam İstanbul çalışanı Yusuf Utku Şahin, İBB ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve dosyadaki kavramları ilk kez duyduğunu belirterek savunma yaptı. İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz ise, özensiz soruşturma nedeniyle altı aydır hapiste olduğunu ve kötü koşullarda tutulduğunu ifade etti, hukuk güvenliği ilkesinin ihlal edildiğini vurguladı.