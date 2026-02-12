İBB'den Gazze'ye Yardım Tırları Uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda hazırlanan yardım tırları, Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Eyüpsultan'daki İBB Lojistik Merkezi'nde gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Gazze'de bir soykırım yaşandığını söyledi.

Onlarca yıldır Filistin halkının ağır zulüm altında yaşadığının altını çizen Aslan, "Ekim 2023'ten itibaren bu zulüm, bir soykırıma dönüştü. Filistin ve Gazze'de yaşananlar, çağımızın en acı ve en sarsıcı vahşetlerinden biri haline geldi. Bebekler, çocuklar, kadınlar ve masum siviller acımasız saldırılarla hayattan koparıldı. Sadece Gazzeliler değil, tüm insanlık can çekişti. Sadece Filistin değil, hepimizin kalbi yaralandı. İstanbul halkı ve İBB olarak, bu vahşete asla sessiz kalmadık, kalmayız, kalmayacağız." dedi.

Aslan, İBB olarak en başından bu yana ilkeli ve insani bir duruş sergilediklerini, belediye olarak geçen yıl mart ayında Gazze'ye yardım tırlarını ulaştırdıklarını, İstanbul'da yaşayan Filistinli öğrencilere destek sağladıklarını ve dayanışmalarını somut adımlarla ortaya koyduklarını ifade etti.

Dayanışmayı yalnızca sözle değil, uygulamalarla da gösterdiklerini belirten Aslan, bugün ise İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda İstanbul halkının yardım elini bir kez daha Gazze'ye uzattığını dile getirdi.

Ramazan yaklaşırken Gazzelilerin sofralarına katkı sunmak amacıyla gıda kolileriyle battaniye ve giyim malzemelerini Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye gönderdiklerini belirten Aslan, zorlu kış şartlarında Gazze destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Aslan, önceliğin insan hayatını korumak olduğunu, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

Ramallah ile 2024 yılının Aralık ayında kardeş şehir olduklarını, ayrıca Meclis'in oy birliğiyle İstanbul ile Gazze'yi de kardeş şehir ilan ettiğini hatırlatan Aslan, bu kardeşliğin gereğini yerine getireceklerini kaydetti.

Aslan, İstanbul'un Gazze'nin her zaman yanında olduğunu, İstanbulluların kalbinin, duasının ve desteğinin Filistin ve Gazze ile olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Gazze'deki sivillerin acil ihtiyaçlarına destek için İBB koordinasyonunda hazırlanan yardım tırları, Türk Kızılay'ı aracılığıyla bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.

Uğurlanan 2 tırda 1000 gıda kolisi, 600 çift kişilik battaniye ve 600 ortopedik terlik bulunuyor.