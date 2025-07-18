İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB'nin İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden (İGDAŞ) 2 milyar lira borçlanması talebi kabul edildi.
İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünce gündeme getirilen, hizmetlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi adına yeni finansman kaynaklarının temin edilmesi gerektiği hususu görüşüldü.
İBB'nin 2025 yılı mali bütçesi kapsamında 2 milyar lira tutarındaki borçlanmanın İGDAŞ'tan yapılabilmesi talep edildi.
Yapılan oylamada, borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi.
Son Dakika › Güncel › İBB'den İGDAŞ'a 2 Milyar Lira Borçlanma - Son Dakika
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