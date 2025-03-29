İBB'den Ramazan Bayramı'na Özel Etkinlik Programı - Son Dakika
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İBB'den Ramazan Bayramı'na Özel Etkinlik Programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 30 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında yapılacak etkinlikler, konserler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor.

29.03.2025 12:43
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı tatilinde başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB'ye ait mekanlarda 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' adı altında kapsamlı etkinlik programları hazırladı. Tatil boyunca şehirde kalan İstanbullular, birbirinden renkli, Ramazan Bayramı'nın maneviyatını hissettirecek etkinliklerde buluşacak. 30 Mart Pazar günü İlber Ortaylı ve Pelin Batu ile "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşide bir araya gelecek. CRR Türk Müziği Orkestrası ve Sufle konserleri düzenlenecek. İBB'ye ait mekanlarda ücretsiz gerçekleşecek etkinlikler bayram tatili boyunca sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatiline özel 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' adı altında kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 30 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında sürecek olan konserler ve atölyeler, başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB'ye ait mekanlarda gerçekleşecek.

İstanbul'da Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı'nda İBB Saraçhane binası önü, İBB Saraçhane Parkı, İBB Fatih Anıt Parkı, Müze Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi, Artİstanbul Feshane ve Çubuklu Silolar'da, 30 Mart - 6 Nisan tarihlerinde 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Bayram, İBB Kültür, Kültür AŞ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Aydınlatma Müdürlüğü, Oyun İstanbul, İBB Kütüphane, İBB Miras, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü, Spor İstanbul, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Enstitü İstanbul İSMEK, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek konserler, söyleşiler, atölyeler, film gösterimleri ve çocuk etkinlikleriyle kutlanacak.

Saraçhane Parkı'nda çocuk şenliği

İBB Saraçhane Parkı'ndaki çocuk şenliğinde, çocuk konserleri, "Kendi Oyuncağını Kendin Yap Atölyesi", "İleri Dönüşüm Atölyesi", "Doğa Dedektifleri Atölyesi", "Demokrasi Atölyesi", "Herkes İçin Eşit Haklar Oyun Atölyesi", "Tarihi Desenler ile Taş Boyama Atölyesi", "Duvar-sız" etkinliği, sessiz canlandırma: tarihi figürler, drama atölyesi, Karagöz gösterisi, kağıt baskı atölyesi, atlı karınca, masal köşesi, yüz boyama, balon katlama, illüzyon şov, vantrolog, bubble şov etkinlikleri yer alacak. İstanbullulara pamuk şeker, kağıt helva, nostaljik şeker ve patlamış mısır ikramları olacak.

Konserler ve söyleşiler

İBB Saraçhane Yerleşkesi önünde yapılacak konserler ve söyleşiler kapsamında bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar günü İlber Ortaylı ve Pelin Batu ile "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşi, CRR Türk Müziği Orkestrası ve Sufle konserleri olacak.

Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü Rıza Sönmez moderatörlüğünde, Vedat Başaran ile "Dünden Bugüne Bayram Sofraları" başlıklı söyleşi, Kolektif İstanbul ve Kamufle konserleri gerçekleşecek. Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı günü Aliye Gümüş moderatörlüğünde Çağrı Başkurt ile "Bayramın Tadı Kahve" başlıklı söyleşi, Derya Türkan & Çağlar Fidan ve Ezgi Aktan konserleri yapılacak. 5 – 6 Nisan tarihlerinde de konserler ve çocuk etkinlikleri gün boyu sürecek.

İBB mekanlarında doyasıya eğlence

Saraçhane'nin yanı sıra, İBB mekanları olan Artİstanbul Feshane, Müze Gazhane, Çubuklu Silolar ve Dijital Deneyim Müzesi'nde yapılacak atölyeler, Karagöz gösterileri, konserler ve kukla gösterileriyle İstanbullu minikler doyasıya eğlenecek, öğrenecek ve oynayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Ramazan Bayramı'na Özel Etkinlik Programı - Son Dakika

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