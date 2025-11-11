İbb İddianamesi Tamamlandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb İddianamesi Tamamlandı.

11.11.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 407 sanıklı İBB iddianamesinde, "suç örgütünün ilk hedefinin CHP’yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP’nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu anlaşılmaktadır" denilerek, 4- 5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP 38. Olağan Kurultay videosunun ön incelenmesinin yapıldığı belirtildi. İddianamede, Kurultayı kazanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşekkür konuşmasını yaptığı görsellere ve konuşma sırasında sahnede bulunan İBB yöneticilerinin kırmızı yuvarlak içine alındığı fotoğrafların kullanılması dikkati çekti.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 407 sanıklı İBB iddianamesinde, "suç örgütünün ilk hedefinin CHP'yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP'nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu anlaşılmaktadır" denilerek, 4- 5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP 38. Olağan Kurultay videosunun ön incelenmesinin yapıldığı belirtildi. İddianamede, Kurultayı kazanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşekkür konuşmasını yaptığı görsellere ve konuşma sırasında sahnede bulunan İBB yöneticilerinin kırmızı yuvarlak içine alındığı fotoğrafların kullanılması dikkati çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, "Suç örgütünün ilk hedefinin CHP'yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP'nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İmamoğlu'nun hedefinin, kendisini gelecekteki ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğunun, şüpheli Sarp Yalçınkaya'nın "seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var" şeklindeki ifadelerinden anlaşıldığı belirtilen iddianamede, "itirafçı ifadelerinde geçen, İmamoğlu'nun CHP'nin ele geçirilmesi hedefine yönelik olarak yer alan beyanlarına istinaden yapılan çalışmalarda 4-5 Kasım 2023 tarihlerlerindeki CHP 38. Olağan Kurultay videosunun ön incelenmesinin yapıldığı" aktarıldı.

Kurultaya ilişkin 3 dakika 3 saniyelik video kaydı...

Kurultaya ilişkin 3 dakika 3 saniyelik video kaydında, Kurultay'da Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, "…Sevgili dostlar partimizin en önemli organı ve mutlak iradesi olan kurultayımız, ülkemiz ve demokrasimiz adına büyük bir olgunlukla Genel Başkan seçim sürecini tamamlamıştır. Şunu unutmayalım ki sonuç her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur. İşte tam da bu bakış açısıyla sonucu sizlerle paylaşıyorum" diyerek sonuçları açıkladığı konuşmasının dökümüne yer verildi.

İddianamade bu bölümler, "Salonda bulunan kalabalıktan gelen 'Başkan Özgür, Başkan Özgür' seslerinin duyulduğu, akabinde konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu'nun '…Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum…' şeklinde konuşmalar yaptığı duyulmuştur" şeklinde yer aldı.

Özgür Özel'in Kurultay teşekkür konuşmasının dökümü de iddianameye girdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "… Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta Türkiye'nin 100. Yılda kurulan ilk sandığında, İkinci yüz yıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına size teşekkür ediyorum…" şeklinde teşekkür konuşmasının dökümü de iddianameye girdi.

Kurultayın 7 dakika 59 saniyelik ikinci video kaydında, "Türkiye İçin ÖZGÜR Gelecek" pankartının delegeler tarafından sallandığının görüldüğü belirtilen iddianamede, akabinde kalabalık bir grubun "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz ve Özgür Başkan, Özgür Başkan" şeklinde tezahüratlar yaptığının duyulduğu kaydedildi.

Kurultay fotoğraflarında İBB yöneticilerinin fotoğraflarının kırmızı daire içine alındı

Kurultay anındaki fotoğraflara da yer verilen ve şüpheliler arasında bulunan İBB yöneticilerinin fotoğraflarının kırmızı daire içine alındığı görülen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih Keleş, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Şafak Başa, Yiğit Oğuz Duman ve Necati Özkan isimli şahısların Ekrem İmamoğlu isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan Subaşı, Mesut Kösedağı, Özgen Nama, Mithat Bülent Özmen ve Nevzat Burak Kesimoğlu isimli şahısların İBB'de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda, şahısların suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları belirlenmiştir.

Yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri biirlikte değerlendirildiğinde ise Sarp Yalçınkaya'nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp Yalçınkaya isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb İddianamesi Tamamlandı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

17:32
CHP’ye şok üstüne şok O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye şok üstüne şok! O binaya el konulması talep edildi
17:21
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
16:27
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
16:00
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama
"CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
15:34
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan’da düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 18:02:12. #7.11#
SON DAKİKA: İbb İddianamesi Tamamlandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.