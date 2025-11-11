İbb İddianamesi Tamamlandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 407 sanıklı İBB iddianamesinde, "suç örgütünün ilk hedefinin CHP'yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP'nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu anlaşılmaktadır" denilerek, 4- 5 Kasım 2023 tarihlerindeki CHP 38. Olağan Kurultay videosunun ön incelenmesinin yapıldığı belirtildi. İddianamede, Kurultayı kazanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşekkür konuşmasını yaptığı görsellere ve konuşma sırasında sahnede bulunan İBB yöneticilerinin kırmızı yuvarlak içine alındığı fotoğrafların kullanılması dikkati çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, "Suç örgütünün ilk hedefinin CHP'yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP'nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İmamoğlu'nun hedefinin, kendisini gelecekteki ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğunun, şüpheli Sarp Yalçınkaya'nın "seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var" şeklindeki ifadelerinden anlaşıldığı belirtilen iddianamede, "itirafçı ifadelerinde geçen, İmamoğlu'nun CHP'nin ele geçirilmesi hedefine yönelik olarak yer alan beyanlarına istinaden yapılan çalışmalarda 4-5 Kasım 2023 tarihlerlerindeki CHP 38. Olağan Kurultay videosunun ön incelenmesinin yapıldığı" aktarıldı.

Kurultaya ilişkin 3 dakika 3 saniyelik video kaydı...

Kurultaya ilişkin 3 dakika 3 saniyelik video kaydında, Kurultay'da Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, "…Sevgili dostlar partimizin en önemli organı ve mutlak iradesi olan kurultayımız, ülkemiz ve demokrasimiz adına büyük bir olgunlukla Genel Başkan seçim sürecini tamamlamıştır. Şunu unutmayalım ki sonuç her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur. İşte tam da bu bakış açısıyla sonucu sizlerle paylaşıyorum" diyerek sonuçları açıkladığı konuşmasının dökümüne yer verildi.

İddianamade bu bölümler, "Salonda bulunan kalabalıktan gelen 'Başkan Özgür, Başkan Özgür' seslerinin duyulduğu, akabinde konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu'nun '…Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum…' şeklinde konuşmalar yaptığı duyulmuştur" şeklinde yer aldı.

Özgür Özel'in Kurultay teşekkür konuşmasının dökümü de iddianameye girdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "… Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta Türkiye'nin 100. Yılda kurulan ilk sandığında, İkinci yüz yıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına size teşekkür ediyorum…" şeklinde teşekkür konuşmasının dökümü de iddianameye girdi.

Kurultayın 7 dakika 59 saniyelik ikinci video kaydında, "Türkiye İçin ÖZGÜR Gelecek" pankartının delegeler tarafından sallandığının görüldüğü belirtilen iddianamede, akabinde kalabalık bir grubun "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz ve Özgür Başkan, Özgür Başkan" şeklinde tezahüratlar yaptığının duyulduğu kaydedildi.

Kurultay fotoğraflarında İBB yöneticilerinin fotoğraflarının kırmızı daire içine alındı

Kurultay anındaki fotoğraflara da yer verilen ve şüpheliler arasında bulunan İBB yöneticilerinin fotoğraflarının kırmızı daire içine alındığı görülen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih Keleş, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Şafak Başa, Yiğit Oğuz Duman ve Necati Özkan isimli şahısların Ekrem İmamoğlu isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan Subaşı, Mesut Kösedağı, Özgen Nama, Mithat Bülent Özmen ve Nevzat Burak Kesimoğlu isimli şahısların İBB'de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda, şahısların suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları belirlenmiştir.

Yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri biirlikte değerlendirildiğinde ise Sarp Yalçınkaya'nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp Yalçınkaya isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır."