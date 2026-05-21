İBB İştirakine Operasyon: 57 Gözaltı

İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirildi. Soruşturma doğrultusunda, 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde 18 Mayıs Pazartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürdüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde Bayrampala Devlet Hastanesi'ne güvenlik önlemleri altında getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.