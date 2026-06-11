İBB Meclisi'nde Yurt Ücretlerine Zam Tartışması - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Yurt Ücretlerine Zam Tartışması

11.06.2026 18:30
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İBB Meclisi, yükseköğrenim yurtlarına yapılan yüzde 35'lik zamı tartıştı ve Cumhur İttifakı'nın teklifi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarının ücretlerine yapılan yaklaşık yüzde 35 zam tartışıldı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi kapsamında, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması tartışıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, öğrenci yurt ücretlerine geçen yıl yüzde 50'ye yakın zam yapıldığını hatırlattı.

Şimdi de yüzde 35'lik bir artış yapıldığına işaret eden Karaköse, "Biz her zaman bu zamların karşısında olduğumuzu söylediğimizde enflasyon ve diğer sebepler önümüze konuyor ama yüzde 25'ler civarında yeniden değerlenme oranının belirlendiği bir yerde, özellikle öğrenci yurtlarına yüzde 35'lik zam çok yüksektir." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak aykırı bir teklifte bulunacaklarını dile getiren Karaköse, "Çok yüksek olmasından dolayı, öğrenci yurtlarına yapılacak zammın yapılmaması ve geçen yılki ücretin aynı şekilde devam ettirilmesini aykırı teklif olarak sunuyoruz." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, şu anda bu yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 25'ler civarında olduğunu söyledi.

Hükümetin öngördüğü enflasyona ilişkin yıl sonu tahminlerinin bu ay itibarıyla yeniden güncellendiğini kaydeden Karaoğlu, "Hükümetin enflasyona ilişkin koyduğu hedeflerin hiçbir şekilde tutturulmadığı ortada. Bu nedenle bu aykırı teklifi kabul etmiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Mecliste yapılan oylamada, Cumhur İttifakı'nın zam yapılmaması yönündeki aykırı teklifi, CHP oylarıyla reddedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Yurt Ücretlerine Zam Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güliz Vatandaş Güliz Vatandaş:
    bu belediye ne yapmak istiyo da yurta yüzde 35 zam basıyo hocam öğrenci çocuğun parası nerden gelcek söyleseniz bize de geçen sene 50 şu sene 35 daha ne gelcek bunun sonu nereye varacak 0 0 Yanıtla
  • Murat Balcı Murat Balcı:
    haklı söylüyor Karaköse bu kadar zam yapılması gerçekten aşırı bir oran ama maalesef değiştirilemiyo muhalefet sayısı az kaldı öğrenciler yazık yine zor günler geçirecek 0 0 Yanıtla
  • Ender Akylbek Ender Akylbek:
    ya bi dur arkadaş öğrenciler zaten kıt kanaat geçiniyo bunlara yüzde 35 zam mı yapılır ne bu anlamsızlık bi de enflasyon diyolar ama kendi rakamları tutmuyo madem tutmadı niye öğrenciler ceza çeksin 0 0 Yanıtla
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