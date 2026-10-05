İBB, Pendik\'te 1295 öğrencili okulun spor salonunu 80 milyon liraya açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 1295 öğrencinin eğitim gördüğü Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yenilenen ve tefrişat eksikleri tamamlanan spor salonu törenle hizmete açıldı.

Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller hedefini kendilerine yol haritası yaptıklarını belirterek, "Bir kentin geleceğini sağlıklı, özgüvenli, donanımlı ve umudu olan gençler belirleyecek. Bu yüzden asla ama asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Fikrimiz, vicdanımız ve irfanımız her zaman hür olacak. Ben de bir babayım. Kendi evlatlarım için ne hayal ediyorsam, bu ülkenin, bu şehrin her bir çocuğu için de aynı güvenli, huzurlu ve umut dolu geleceği istiyorum." diye konuştu.

Aslan, günümüzde gençleri bekleyen tehditleri, onları yalnızlaştıran ve hayatın dışına iten tuzakları herkesin bildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumanın yolu, onlara enerjilerini boşaltabilecekleri, yeteneklerini keşfedecekleri, sosyalleşip takım ruhunu öğrenecekleri alanlar açmaktan geçer. İşte tam da bu sorumlulukla buradayız."

"Gençlerin yarın Türkiye'yi dünya kürsülerinde gururla temsil edeceği bir yaşam alanı" olarak aktardığı spor alanı hakkında bilgi veren Aslan, okula kazandırılan tesisin "80 milyon liralık yatırımla hayata geçtiğini" söyledi. Aslan şöyle konuştu:

"780 metrekarelik çağdaş bir merkez. 517 metrekarelik ana spor alanıyla, tam engelsiz erişim altyapısıyla evlatlarımızın hizmetinde olacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz okul spor salonumuzla birlikte, 2019 yılından bu yana okullarımıza kazandırdığımız kapalı spor salonu sayısını 39'a ulaştırdık. Gençlerimizin spora erişimini güçlendirme hedefimiz doğrultusunda, yıl sonuna kadar bu sayıyı 45'e çıkaracağız. Böylece kent genelindeki toplam okul spor salonu sayımızı da yıl sonu itibarıyla 224'ten 230'a yükselteceğiz"

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kurdele keserek spor salonunun resmi açılışını yaptı.