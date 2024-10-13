İBB Spor İstanbul'dan 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu - Son Dakika
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İBB Spor İstanbul'dan 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, tarihi mekanlar arasında yapıldı. Yaklaşık 300 bisikletlinin katıldığı etkinlikte, bisikletçiler Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi önemli noktalarda pedal çevirdi.

13.10.2024 14:40  Güncelleme: 15:32
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(İSTANBUL) - İBB Spor İstanbul'un düzenlediği 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu yapıldı. 19 kilometre süren turda bisikletliler Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Cami ve Sultanahmet Cami gibi İstanbul'un dünya çapındaki tarihi mekanlarının olduğu bir rotada bisiklet sürme keyfi yaşadı. Tur boyunca ulaşım trafiğe kapatılmadı ancak güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu yapıldı. İlki 2021 yılında gerçekleştirilen ve ilgi gören bisiklet turu geçtiğimiz yıldan beri yılda iki kez düzenleniyor. Fiziksel aktivite ve sürdürülebilir çevreci bir şehir hayatı için farkındalık yaratmayı amaçlayan tura yaklaşık 300 kişi katıldı. Yenikapı Bisiklet Evi önünde buluşan bisikletliler, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün yarışı başlatmasıyla pedal çevirmeye başladı.

Tarih kokan bölgede pedal çevirdiler

Sahil hattı boyunca giden bisikletliler, Balat'tan dönüp yarışa Tarihi Yarımada da devam ettiler. Bisikletli sporcular Sirkeci'den Gülhane Parkı rotasına saptıktan sonra Sultanahmet meydanından geçip, Kumkapı üzerinden tekrar Yenikapı'ya ulaştı. 19 Km süren turda bisikletliler Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un dünya çapındaki tarihi mekanlarının olduğu bir rotada bisiklet sürme keyfi yaşadı.

Trafiğin kapatılmadığı ama güvenlik ekipleri nezaretinde yapılan tur, 10.30'da sona erdi. 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'na katılan tüm bisikletlilere anı madalyası verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Spor İstanbul'dan 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu - Son Dakika

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