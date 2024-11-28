İBB Ulaşım Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
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İBB Ulaşım Toplantısı Sonuçları

İBB, kasım ayı UKOME toplantısında arazi düzenlemeleri ve toplu taşıma kararları aldı.

28.11.2024 11:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı yapıldı.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Barış Yıldırım başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.

Toplantıda, Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan Süleymaniye Bulvarı ve Cafer Bey Sokağı'nın yayalaştırılması teklifi onaylandı.

Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda Pendik 12 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önüne bir ambulans park alanı oluşturulması kararının alındığı toplantıda, İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesindeki 17 araç için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Toplantıda, araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı ve mükerrer şerhi bulunan ticari plakalara, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği UKOME tarafından yeni plaka belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, toplu ulaşım şoförlerinin yaş sınırının revize edilmesi ve Mavi Kart sahiplerinin de toplu taşıma aracı kullanım belgesine sahip olabilmesi için düzenleme yapılması önerisi kabul edildi.

Toplantıda, personel servis taşımacılığı yapan araçların yaş sınırlarının yeniden belirlenmesi ile Şişhane-Okmeydanı- Şişli hattı için önerilen geçici güzergah teklifleri de onaylandı.

Ayrıca ek gündem maddesi olarak, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların, istedikleri taktirde normal taksiye dönüşüm yapabilmesi istendi.

Bu madde görüşülmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Kaynak: AA

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