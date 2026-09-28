İBB verilerine göre İstanbul hallerinde ağustosta 274 bin 157 ton ürün satışa sunuldu

İstanbul'un meyve ve sebze hallerindeki satış rakamlarına göre, ağustos ayında kentte en çok karpuz ve domates tüketildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde ağustosta 30'u meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 76 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 29'u meyve ve 43'ü sebze olmak üzere toplam 72 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde ağustosta satış için getirilen 209 bin 830 ton ürünün 80 bin 155 tonunu meyve, 129 bin 675 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 64 bin 327 ton ürünün 25 bin 418 tonu meyveden, 38 bin 909 tonu da sebzeden oluştu.

İki halde geçen ay 105 bin 573 ton meyve ve 168 bin 584 ton sebze olmak üzere toplam 274 bin 157 ton ürün satışa sunuldu.

Karpuz 14,63 lira, domates 49,63 liradan satıldı

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların ağustosta tercih ettiği meyveler arasında karpuz, sebzelerde ise domates başı çekti.

Her iki halde toplamda 16 bin 672 ton karpuz, 56 bin 417 ton domates satıldı.

Karpuzu 14 bin 608 tonla kavun, 14 bin 550 tonla üzüm, 10 bin 113 tonla şeftali, 8 bin 491 tonla nektarin, 6 bin 405 tonla muz, 5 bin 915 tonla limon, 5 bin 864 tonla erik, 4 bin 423 tonla incir ve 3 bin 470 tonla armut takip etti.

Domatesi ise 18 bin 614 tonla biber, 17 bin 940 tonla salatalık, 14 bin 503 tonla patates, 8 bin 841 tonla patlıcan, 8 bin 503 tonla kuru soğan, 8 bin 294 tonla fasulye, 6 bin 589 tonla mısır, 4 bin 745 tonla kabak ve 4 bin 444 tonla havuç izledi.

Halde bir kilogram karpuz ortalama 14,63, kavun 19,38, üzüm 45,65, şeftali 37,25, nektarin 48,44, muz 67,91, limon 58, erik 66,63, incir 108,28 ve armut 65,03 liraya alıcı buldu.

Domatesin kilogramı ise ortalama 49,63, biber 50,02, salatalık 24,25, patates 36,19, patlıcan 32,16, kuru soğan 46,75, fasulye 81,57, mısır 22,75, kabak 26,56 ve havuç 17,91 liradan satıldı.

En pahalı ürün 184,13 lirayla nar

Meyve ve sebze hallerinde ağustos ayında satılan en pahalı ürün 184,13 lirayla nar oldu.

Narı 176,92 lirayla asma yaprağı, 151,88 lirayla kivi, 147,44 lirayla mantar, 138,75 lirayla bamya, 138,31 lirayla kuru sarımsak, 136,53 lirayla kiraz, 108,28 lirayla incir, 107,44 lirayla ananas ve 105,38 lirayla çilek takip etti.