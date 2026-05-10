İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Bu Yıl 3 Yeni Yurdumuzu Daha Açıp Kapasitemizi 7 Bin 252'ye Çıkaracağız

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Yurtlarında kalan öğrencilerin düzenlediği spor turnuvası ödül töreninde konuştu. Aslan, "Türkiye'de en çok üniversitenin, en çok üniversite öğrencisinin bulunduğu kentinde; büyükşehir belediyesi yurt hizmeti vermiyordu. Öğrenciler barınma sorunu karşısında çaresiz bırakılıyordu. Bugün tam 16 yurdumuz var. Bu yıl içinde 3 yeni yurdumuzu daha açacak kapasite sayımızı 7 bin 252'ye çıkaracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk Olarak Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki kadın el emeği pazarını ziyaret eden Aslan, burada bulunan annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Ardından Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen İBB Yurtları Spor Şenliği Ödül törenine geçen Aslan, tören dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Aslan konuşmasına, gençlere İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Gençler de selama, "Ekrem Başkan" sloganlarıyla karşılık verdi.

Aslan şöyle konuştu:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük mirasım' dediği Cumhuriyet'i 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek emanet ettiği gençliğimize güveniyorum. Gazi biliyordu ki, vatan zora düşerse, millet fakru-zaruret içindeyse, yine en önde kavgaya ilk atılan gençlik olacaktır. Öyle de oldu! 19 Mart sürecinde, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek milletin evi Saraçhane'ye ilk sahip çıkanlar gençlerimiz oldu; siz oldunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

"BUGÜN TAM 16 YURDUMUZ VAR"

7 yıldır güzel ülkemizin içinden geçtiği derin bir kriz var. Hem ekonomik kriz, hem adaletsizlik krizi var. Bu durumdan en çok sizin etkilendiğinizi biliyorum. Çünkü ben de bir babayım. Ekrem Başkanımız da bir baba. İşte bu yüzden 2019'dan bu yana en çok sizler için çalışıyoruz. Bakın, Ekrem Başkanımız 2019'da göreve geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yurt yoktu. Türkiye'de en çok üniversitenin, en çok üniversite öğrencisinin bulunduğu kentinde; büyükşehir belediyesi yurt hizmeti vermiyordu. Öğrenciler barınma sorunu karşısında çaresiz bırakılıyordu. Bugün tam 16 yurdumuz var. Üstelik bizim yurtlarımız kentin çeperlerinde değil. Bilakis şehrin tam merkezinde.

"BU YIL İÇİNDE 3 YENİ YURDUMUZU DAHA AÇACAK KAPASİTE SAYIMIZI 7 bin 252'YE ÇIKARACAĞIZ"

16 yurdumuzda 6.232 kapasiteyle hizmet veriyoruz. Bu yıl içinde 3 yeni yurdumuzu daha açacak kapasite sayımızı 7 bin 252'ye çıkaracağız. Öğrencilerimiz kahvaltı, akşam yemeği, spor salonu, ücretsiz internet ve çamaşırhane hizmeti, aktivite odası, müzik odası, hobi mutfağı, valiz odası, mescit, çizim odası gibi çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sportif alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim, seminer, aktivite ve etkinlikler düzenliyoruz.

"ASLA ÜLKEMİZDEN UMUDUNUZU KESMEYİN"

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile yarı zamanlı iş ve staj imkanları da sağlıyoruz. Üstelik öğrencilerimiz tüm bu imkanlar için kahvaltı ve akşam yemeği dahil ayda 2 bin 850 TL ödüyorlar. Bu sayede hem hane ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de ailelerimiz gözü arkada kalmıyor. Biz gençlerimizi çok seviyoruz! Eğitim desteklerimizle, yurtlarımızla, ders atölyelerimizle, teknoloji atölyelerimizle, gençlik ofisimizle hep yanınızdayız! Bakın bugün 16 yurdumuzdan bine yakın öğrencimizin altı farklı branşta yarıştığı spor şöleninde bir araya geldik. Zaten gençliğin olduğu yer her zaman şölendir, şenliktir. Sizden ricamdır: Asla ülkemizden umudunuzu kesmeyin.

"GENÇLİK VARSA UMUT VAR; GENÇLİK VARSA UMUT BURADA"

Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerisiniz. Hep birlikte 19 Mayıs'ı da kutlayacağız. ve bir kez daha hatırlayacağız: Cumhuriyet'imiz size emanet. Gençlik varsa umut var. Gençlik varsa umut burada. Umut sizlerde. Umut Silivri'de tutulan bir yiğidin kalbinde. Biliyorsunuz Ekrem Başkanımız da çok genç. Biz de çok genciz. Daha koşacak çok yolumuz var. Bu günler geçecek. Her hayalinizi gerçek kıldığınız bir dönem başlayacak. İyi ki varsınız. Biz hep yanınızdayız."

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye girenlere İBB Başkanvekili Aslan, kupa ve madalyalarını takdim etti. Program, gençlerle çekilen anı fotoğrafıyla sona erdi.