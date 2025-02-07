İbrahim Selim'in Yeni Oyunu 13 Şubat'ta

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Oyuncu İbrahim Selim'in tek kişilik oyunu "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı", 13 Şubat'ta ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre, Nick Hornby'nin eserinden Melisa Kesmez'in çevirdiği, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği oyun, 44 yaşında, evli ve iki çocuklu Dave'in hikayesine odaklanıyor.

Selim, eserdeki tek kişilik performansıyla 2016'da Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Gece kulüplerinde bodyguardlık yapan Dave, daha az riskli başka bir iş arayışında iken gazetede gördüğü bir sanat galerisindeki güvenlik görevlisi ilanına başvurur. Görev yeri, galeride, arka tarafta perdeyle ayrılmış bir odadır. Ama ona kimse odada ne olduğunu ve onun gibi birine neden ihtiyaç olduğunu anlatmaz."