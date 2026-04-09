İbrahim Tatlıses'in Hastalığı Aile Birlikteliğini Güçlendirdi

İbrahim Tatlıses'in safra kesesi iltihabı teşhisiyle hastaneye kaldırılması, ailesinde bir dayanışma ruhu oluşturdu. Daha önce dava ve uzaklaştırma kararları nedeniyle araları açık olan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, babalarının isteği üzerine onu hastanede ziyaret etti. Ahmet Tatlıses, ayağında elektronik kelepçe olmasına rağmen ziyaret gerçekleştirdi ve babasının durumunun iyiye gittiğini belirterek, 'Evlatları onu seviyor, yeter ki babamız iyi olsun' dedi. Dilan Çıtak ise sağlığın öncelikli olduğunu vurgulayarak, 'Kimse dargınlık istemiyor' ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, hastanede ilk dakikadan beri babasının yanında olduğunu açıkladı ve enfeksiyonun düşmesini beklediklerini söyledi. En küçük kızı Elif Ada Tatlıses de 13. yaş gününde sosyal medyadan babasına olan sevgisini paylaştı. Aile üyeleri, zor günlerde birlikte hareket ederek Tatlıses'in iyileşme sürecine destek oldu.