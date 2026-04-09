İbrahim Tatlıses'in Hastalığı Aile Birlikteliğini Güçlendirdi

09.04.2026 13:50
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılması, ailesinde dayanışma ruhunu güçlendirdi. Çocukları, babalarının yanında olmak için bir araya gelerek destek oldular.

İbrahim Tatlıses'in safra kesesi iltihabı teşhisiyle hastaneye kaldırılması, ailesinde bir dayanışma ruhu oluşturdu. Daha önce dava ve uzaklaştırma kararları nedeniyle araları açık olan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, babalarının isteği üzerine onu hastanede ziyaret etti. Ahmet Tatlıses, ayağında elektronik kelepçe olmasına rağmen ziyaret gerçekleştirdi ve babasının durumunun iyiye gittiğini belirterek, 'Evlatları onu seviyor, yeter ki babamız iyi olsun' dedi. Dilan Çıtak ise sağlığın öncelikli olduğunu vurgulayarak, 'Kimse dargınlık istemiyor' ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, hastanede ilk dakikadan beri babasının yanında olduğunu açıkladı ve enfeksiyonun düşmesini beklediklerini söyledi. En küçük kızı Elif Ada Tatlıses de 13. yaş gününde sosyal medyadan babasına olan sevgisini paylaştı. Aile üyeleri, zor günlerde birlikte hareket ederek Tatlıses'in iyileşme sürecine destek oldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
