İçişleri Bakanı: 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen "Mahzen-12" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından "Mahzen-12" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, Van'da Seyithan Durdu'nun elebaşılığını yaptığı "Düzensiz Göçmen Kaçakçısı Organize Suç Örgütü"nün, Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun elebaşılığını yaptığı "Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü"nün, Kırklareli'nde ise Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı "Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü"nün çökertildiğini kaydetti.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, İran üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkemize geçişini sağlamaya çalışarak 'göçmen kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden araç satış ilanı vererek, kendileri ile iletişime geçen vatandaşlardan para toplamak suretiyle bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı."
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Akarca, Türk milletinin, istiklali ve istikbali uğrunda inanç, azim ve kararlılıkla mücadele göstererek 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.
Beyoğlu'nda yokuş aşağıya seyreden nakliyat kamyonu, frenleri tutmayınca inşaat demirlerine çarparak park halindeki 3 araca çarptı. Sürücü son anda atlayarak kaza atlattı.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, işçi kıyımı iddialarına yanıt vererek, çalışanların haklarını koruyacaklarını ve adaletsizlikleri gidereceklerini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise konut fiyat endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında arttı.
Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.
Kocaeli'de yapılan kumar operasyonlarında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kumar oynandığı tespit edildi. Kartepe ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, kumar oynanan miktarlara da el konuldu ve adli işlem başlatıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet süren gençler, eğlence sırasında kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerini tespit etti. Operasyon sonucunda iş yerine mühürleme işlemi yapıldı ve toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ergene Velimeşe Spor mağlubiyetinin ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Kanber, takımın performansından memnun olduklarını ve Play-Off için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Yalova Altınova ilçesinde mevcut mahalle muhtarları ile muhtar adayları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Altınova Belediyesi Zabıta Personeli Yavuz Sazil'in organizasyonuyla gerçekleşen buluşmada, muhtarlar ve adaylar seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesini temenni etti.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de iftar programına katıldı. İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, önerileri dinledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?