İçişleri Bakanı Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Mavi Vatan'ımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü'nde de huzur ve güvenliği tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Ziyarette Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de hazır bulundu.