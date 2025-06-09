(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında, "Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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