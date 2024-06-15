İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı ülkemize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah." ifadesini kullandı.

15.06.2024 13:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı ülkemize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı video mesajında, bayrama kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Bayramların, sevginin, vefanın ve fedakarlığın simgesi olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, bayramların paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel hali olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, bayramda yola çıkacak vatandaşlara seslenerek, şunları kaydetti:

"Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak sevgili kardeşlerim, lütfen ama lütfen dikkatli olun. Sağlıcakla gidip afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolunuzun sonu bayram olsun. Kurban Bayramı ülkemize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Bu vesileyle şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum. Huzur ve güven içinde nice bayramlarımıza. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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