İçişleri Bakanlığı kaçakçılık operasyonlarında 294 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı kaçakçılık operasyonlarında 294 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi

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İçişleri Bakanlığı kaçakçılık operasyonlarında 294 şüpheliye işlem yapıldığını bildirdi
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İçişleri Bakanlığı, 54 ilde kaçakçılık operasyonlarında 294 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara, 37 bin 819 litre alkollü içki ve 2 milyon 698 bin 970 adet makaron bulunuyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince kaçakçılık suçlarına yönelik 54 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürünler sokarak dağıttıkları ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara, 37 bin 819 litre alkollü içki ve 2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA
İçişleri BakanlığıKaçakçılıkGüvenlik3. SayfaMakaronGüncelSuçSon Dakika

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