Idaho'da Feci Kaza: 7 Ölü

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Yellowstone Ulusal Parkı yakınlarında tur minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Idaho Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın perşembe gecesi saat 19.15 sularında gerçekleştiği kaydedildi.

Olayın, Yellowstone Ulusal Parkı'ı yakınlarındaki kara yolunda meydana geldiği belirtilen açıklamada, 14 kişinin bulunduğu minibüs ile tek kişinin bulunduğu pikap aracın çarpıştığı aktarıldı.

Çarpışma sonucu pikap sürücüsü ile minibüsteki 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve kimlik tespiti ile yakınlara ulaşma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ya da uyruklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Kazanın ardından kara yolunun yaklaşık 7 saat boyunca trafiğe kapatıldığı ve konum nedeniyle kurtarma çalışmalarının zor olduğuna işaret edilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.