Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.G. (24) yönetimindeki 35 ALB 034 plakalı otomobil, İdil çevre yolu Üçok köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü İdil Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › İdil'de Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
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