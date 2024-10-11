İDOB\'dan \'La Bayadere\' Balesi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye konulan "La Bayadere" balesi, ekim ve kasım ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Koreografisi Marius Petipa, müzikleri Ludwig Minkus'a ait eser, romantik ve klasik dönemler arasında bağlantılar kuran bir "başyapıt" olarak kabul ediliyor.

İlk kez St. Petersburg Bolşoy Kamenny İmparatorluk Tiyatrosu'nda 4 Şubat 1877'de sahnelenen eserin Türkiye prömiyeri 31 Mart 1997'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirildi.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu eserde, Nikiya'yı Büşra Ay, Berfu Elmas, Berin Kocabaşoğlu, Solor'u Çağatay Özmen, Batur Büklü, Yılmaz Berkay Günay, Gamzatti'yi Gizem Tuncay, Merve Topaldemir, Ayça Anıl, Ami Naito, Altın İdol'ü Can Bezirganoğlu, Yılmaz Berkay Günay, Arda Erkara, Yüce Brahman'ı Onur Tunay, Bahadır Ovacıklı, Rajah karakterini ise Alkış Peker ve Alper Akalın dönüşümlü olarak canlandıracak.

Eser, 16, 19, 23 Ekim ve 7 ve 9 Kasım'da AKM'de izlenebilecek.???????