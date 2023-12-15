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Iğdır'da 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 222 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Iğdır\'da 222 şüpheliden 16\'sı tutuklandı
15.12.2023 - 11:01,
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Iğdır'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için son 1 ay içinde operasyon ve denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 12 kasten yaralama, 12 hırsızlık, 5 dolandırıcılık, 4 uyuşturucu madde ticareti, 2 nitelikli cinsel saldırı, 1 yağma, 1 kasten öldürme ve çeşitli suçlardan aranan 222 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı - Son Dakika
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