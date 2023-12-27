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Iğdır'da Aras Dağları'nda Kar Şelalesi Oluştu - Son Dakika
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Iğdır'da Aras Dağları'nda Kar Şelalesi Oluştu

Iğdır'daki Aras Dağları'nda tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan 'kar şelalesi' görüntülendi. Kentin yüksek kesimlerinde yaşanan tipi ve fırtına, yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsü taşınarak şelaleye benzeyen bir görüntü oluştu. Halk arasında 'kar şelalesi' olarak adlandırılan bu olay, kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anını gözler önüne serdi.

Iğdır\'da Aras Dağları\'nda Kar Şelalesi Oluştu
27.12.2023 - 10:37,
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Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.

Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.

Halk arasında "kar şelalesi" olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı görüntülendi.

Kaynak: AA
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