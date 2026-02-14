Iğdır\'da Kaçak Elektronik Sigara ve Telefon Operasyonu

IĞDIR'da jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olan 3 bin elektronik sigara ve 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karakoyunlu ilçesinde bir araçta arama yaptı. B.Ç., C.K. ve Y.B. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta, piyasa değeri 4 milyon lira olan 3 bin elektronik sigara ile 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.