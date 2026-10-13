Iğdır\'da kargo operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 592 gram sentetik madde ele geçirildi.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik takip çalışması başlattı.

Yolcu otobüsleriyle emanet ve kargo şeklinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda, 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, B.C.O, O.U, H.Ç. ve A.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.