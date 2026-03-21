Iğdır'da Nevruz Bayramı Etkinlikleri

IĞDIR Valisi M. Fırat Taşolar, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan 'yedi levin' etkinliklerine katıldı. Vatandaşlarla yumurta tokuşturan Vali Taşolar, kapı önüne mendil asarak çerez payını aldı. 'Kulak asma' olarak ifade edilen bölümde kapı dinleyen Vali Taşolar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Türk dünyasının en köklü geleneklerinden olan Nevruz Bayramı, Iğdır'da kutlanıyor. 21 Mart öncesi Iğdır'da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 'Yedi levin' olarak bilinen etkinliğe Vali M. Fırat Taşolar, Vali Yardımcısı Ahmet Gökcecik, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ve Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe katıldı.

Iğdırlı Nurcan ve Koru Tuna ailesinin evinde gerçekleştirilen 'yedi levin' kutlamasında Vali Taşolar, çocuklarla yumurta tokuşturdu. Nevruz kutlamalarının en önemli etkinliklerinden olan 'kulak asma' olarak ifade edilen bölümde kapı dinleyen Vali Taşolar, 'mendil atma' bölümünde de kapı önüne mendil bırakarak 7 ayrı çeşitten hazırlanan çerezden payını aldı.

Etkinlikler kapsamında Nevruz ateşi yakıldı. Vali Taşolar da vatandaşlarla birlikte 'Ağırlığım uğurluğum bu ateşin üstüne' diyerek yanan ateşin üzerinden atladı.

