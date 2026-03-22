Iğdır'da Nevruz Geleneği: Honca Dağıtımı
Iğdır'da Nevruz Geleneği: Honca Dağıtımı

Iğdır\'da Nevruz Geleneği: Honca Dağıtımı
22.03.2026 10:04
Iğdır'da Nevruz kutlamaları kapsamında nişanlı ve yeni evlenen kızlara honca geleneği yaşatıldı.

NEVRUZ Bayramı kutlamaları kapsamında Iğdır'da nişanlı ve yeni evlenen kızlara gönderilen 'honca' geleneği bu yıl da yaşatıldı. Damat tarafının hazırladığı ve çeşitli hediyelerle süslenen tepsiler, kız evlerine götürüldü.

Iğdır'da bu yıl Muhammet Ayyıldız, nişanlısı Özlem Nefis'e honca götürdü. Ailesiyle birlikte kız evine gelen Ayyıldız, kapıda çiçek takdim etti. Damadın yakınlarının Özlem Nefis'e bilezik taktığı etkinlikte misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Müzisyen Hüseyin Baydar ve arkadaşlarının çaldığı Semeni oyunu eşliğinde çift ve yakınları doyasıya eğlendi.

Damat Muhammet Ayyıldız, "Nevruz Bayramı geleneği çerçevesinde nişanlıma honca getirdik. Herkesin Nevruz Bayramı kutlu olsun" derken, Özlem Nefis de teşekkür ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Iğdır'da Nevruz'un önemli bir parçası olan honca geleneğinde tepsi içerisinde yeni kıyafetler, takılar, ayna, şamdan, tatlılar ve 'yeddi levin' olarak bilinen yedi çeşit çerez yer alıyor. Gelenek, hem baharın gelişini hem de birlik ve dayanışmayı simgeliyor.

Kentte sürdürülen gelenek kapsamında; çerez, tatlı, kıyafet ve sembolik hediyelerden oluşan honcalar, aileler arasındaki bağları güçlendiriyor. Hazırlanan tepsiler, akraba ve yakınların katılımıyla kız evine götürülerek Nevruz coşkusu paylaşılıyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

10:21
İran’ın vurduğu Arad’da büyük yıkım Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
06:56
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Advertisement
