Iğdır'da ağustos ayında iki farklı tekstil mağazasında hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheliden 3'ü, aynı mağazaya hırsızlık amacıyla tekrar gelince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ağustos ayında iki farklı tekstil mağazasında yaşanan hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ve şüphelilerin kullandığı güzergahları inceleyerek saha çalışması yürüttü. Ekipler, hırsızlık olaylarının 5 şüphelisi ile kullandıkları aracı tespit etti. Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin bu süreçte yurt dışına çıktıklarını belirledi.

HIRSIZLIK YAPTIKLARI MAĞAZADA YAKALANDILAR

Ekipler, 15 Kasım'da 5 kişiden 3'ünün yeniden Iğdır'a geldiğini tespit etti. Şüphelilerin daha önce hırsızlık yaptıkları iş yerlerini tekrar hedef alabileceklerini değerlendiren polis, önlem aldı. Şüpheliler, daha önce hırsızlık yaptıkları tekstil mağazalarından birine gelince yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise serbest bırakıldı.