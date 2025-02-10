Iğdır\'da Terörle Mücadele Operasyonları

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Iğdır Valisi Ercan Turan, ocak ayında kent ve ilçe merkezlerinde 3, kırsalda 30 olmak üzere toplam 33 terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, "Ülkemizin huzuru için terörle mücadele ve önleme çalışmalarımız sıklıkla devam etmektedir." dedi.

Iğdır Valiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Turan, ocak ayında kentte yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Turan'a, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök de eşlik etti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi veren Turan, "14 operasyonda ve 51 olayda 71 kişi gözaltına alınmış, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverilmiştir. Operasyonlarda 835 gram esrar, 39 gram metamfetamin, 138 gram bonzai, 1253 sentetik ecza ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Turan, düzensiz göçle ilgili 12 operasyonda 7 kişinin tutuklandığını, 9 kişinin adli kontrol şartıyla salıverildiğini, 4 araca de el konulduğunu aktararak, "2 Mobil Göç Noktasıyla yapılan denetimlerle 743 kimlik denetimi yapılmış, 29 düzensiz göçmen tespit edilerek Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Kent ve ilçe merkezlerinde 3, kırsalda 30 olmak üzere toplam 33 operasyon düzenlenmiştir. Ülkemizin huzuru için terörle mücadele ve önleme çalışmalarımız sıklıkla devam etmektedir. Jandarma ve emniyet ekiplerimize teşekkür ederim."