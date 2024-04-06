Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi\'nde Kızamık Kontrolü İçin Önlemler Alındı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine, sağlık ekiplerince kızamık hastalığıyla mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.
İl Sağlık Müdürlüğünce, olası bir salgın durumuyla mücadele için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda hastanenin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu, binanı içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.
Hastaneye gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, belirti varsa izolasyon odalarına yönlendirilecek.
Öte yandan, kentte görev yapan bir doktor, yapılan testlerinde kızamık hastalığı görülmesi üzerine izolasyona alındı.
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