İHA Pilotu Başvuruları %236 Arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana insansız hava aracı (İHA) pilotu olmak için başvuranların sayısının geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 236 arttığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve İHA pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde başvurulardaki artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı" dedi.

'1091 YENİ İHA'YI KAYIT ALTINA ALDIK'

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA sistemleri talimatı kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA'yı kayıt altına aldık" ifadelerini kullandı.

'LİSANSLI İHA PİLOTU SAYISI 1 MİLYON 655 BİN 918'E ULAŞTI'

Uraloğlu, 17 Mart 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısının 77 bin 616 olduğunu dile getirerek, "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı" bilgisini paylaştı.