İHH, Bangsamoro\'da Eğitim Merkezi Açtı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in güneyinde Müslümanların çoğunlukta olduğu özerk bir bölge Bangsamoro'da, Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bin 868 metrekare olarak inşa edilen merkez, bölgedeki yetimlere barınma, eğitim ve ibadet olanakları sağlayacak.

Açılışı yapılan Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi, 410 metrekare alan üzerine kurulu 150 öğrenci kapasiteli bir okulun yanı sıra, 200 metrekare alan üzerine kurulu 160 kişilik bir cami ve 448 metrekare alan üzerine kurulu 100 kişi kapasiteli yetimhaneyi kapsıyor. 162 metre kare alan üzerine kurulu 180 kişi kapasiteli yemekhane ve 200 metrekare alan üzerine kurulu idari bina ve idari bina içerisinde; revir, toplantı odası, kütüphane ve bilgisayar odası da yer alıyor.

Gerçekleştirilen açılış törenine, İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, Türkiye'nin Filipinler Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, İHH Bangsamoro Temsilcisi Ömer Kesmen, Birleşik Gençlik Barış ve Kalkınma Derneği (UNYPAD) Başkanı ve Üçüncü Taraf İzleme Ekibi (TPMT) Üyesi Dr. Rahib Kudto, UNYPAD DMC Direktörü Nasrullah M. Abdullah, UNYPAD Ulusal Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi Sekreteri Rudy S. Lumapinet, Maguindanao Kümelenme İçişleri Başkan Yardımcısı Amin Agkat, Tuzla İHH Temsilcisi Mehmet Tahir Aydınlı ve Tuzla İHH Temsilciliği Yetim Birimi Başkanı Fahri Atabey katıldı.

'BANGSAMORO'NUN HEYECANI VE GELECEĞİ'

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, törende yaptığı konuşmada, "Bu, bizim İHH olarak yaptırdığımız 45'inci yetimhane. Bu yetimhane, sadece Türkiye ile Bangsamoro'nun kardeşliğini değil, Türkiye ile Gazze, Suriye, Afganistan ve Pakistan'ın kardeşliğini de simgeliyor. Hepimizin büyük bir ailenin üyeleri olduğunun altını çiziyorum. Burada yetişen öğrenciler, Bangsamoro'nun heyecanını taşıyan ve Bangsamoro'nun geleceğine hizmet edecek gençler olacak" dedi.

'İHH'YA TEŞEKKÜR EDERİM'

Törende konuşma yapan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, "Bu yetimler bize emanettir ve onlara bakmak hepimizin sorumluluğudur. Anne babalarını kaybettikleri için yardıma muhtaçlardır. Onlara bakmak bizim görevimiz. İHH'daki kardeşlerimize, yetim çocuklarımızı önemseyip yardım ettikleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'PARLAK BİR GELECEK'

Türkiye'nin Filipinler Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol inşa edilen eğitim merkezinin yetimler için parlak bir gelecek olduğuna değinerek "Türkiye'yi temsilen uzun zamandır burada olan İHH, bu eğitim merkezini inşa etti. Bu bina sadece barınma yeri olmayacak aynı zamanda yetimler için parlak bir gelecek olacak" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen tören Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Ebrahim El-Hac ve beraberindeki heyetin, inşa edilen eğitim merkezine yaptığı gezi ile son buldu.