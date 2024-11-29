İHH, Bangsamoro'da Eğitim Merkezi Açtı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangsamoro'da, Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1868 metrekare olarak inşa edilen eğitim merkezi, bölgedeki yetimlere barınma, eğitim ve ibadet olanakları sağlayacak geniş bir eğitim merkezi olarak hizmete açıldı.

İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, törende yaptığı konuşmada, vakıf olarak yaptırdıkları 45'inci yetimhane olduğunu kaydetti.

Yetimhanenin, sadece Türkiye ile Bangsamoro'nun kardeşliğini değil, Türkiye ile Gazze, Suriye, Afganistan ve Pakistan'ın kardeşliğini de simgelediğini belirten Oruç, "Hepimizin büyük bir ailenin üyeleri olduğunun altını çiziyorum. Burada yetişen öğrenciler, Bangsamoro'nun heyecanını taşıyan ve Bangsamoro'nun geleceğine hizmet edecek gençler olacak." ifadesini kullandı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, yetimlerin kendilerine emanet olduğunu ve onlara bakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Anne babalarını kaybettikleri için yardıma muhtaçlar. Onlara bakmak bizim görevimiz. İHH'deki kardeşlerimize, yetim çocuklarımızı önemseyip yardım ettikleri için çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Filipinler Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol da inşa edilen eğitim merkezinin yetimler için parlak bir gelecek olduğuna değinerek "Türkiye'yi temsilen uzun zamandır burada olan İHH, bu eğitim merkezini inşa etti. Bu bina sadece barınma yeri olmayacak aynı zamanda yetimler için parlak bir gelecek olacak." dedi.

Okul, cami ve yetimhane bulunuyor

Merkezde, 410 metrekare alan üzerine kurulu 150 öğrenci kapasiteli bir okul, 200 metrekare alan üzerine kurulu 160 kişilik bir cami, 448 metrekare alan üzerine kurulu 100 kişi kapasiteli yetimhane, 162 metre kare alan üzerine kurulu 180 kişi kapasiteli yemekhane ve 200 metrekare alan üzerine kurulu idari bina yer alıyor.

Ayrıca idari bina içinde revir, toplantı odası, kütüphane ve bilgisayar odası da bulunuyor.

Törene, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, İHH Bangsamoro Temsilcisi Ömer Kesmen, Birleşik Gençlik Barış ve Kalkınma Derneği (UNYPAD) Başkanı ve Üçüncü Taraf İzleme Ekibi (TPMT) Üyesi Dr. Rahib Kudto, UNYPAD DMC Direktörü Nasrullah M. Abdullah, UNYPAD Ulusal Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi Sekreteri Rudy S. Lumapinet, Maguindanao Kümelenme İçişleri Başkan Yardımcısı Amin Agkat, Tuzla İHH Temsilcisi Mehmet Tahir Aydınlı ve Tuzla İHH Temsilciliği Yetim Birimi Başkanı Fahri Atabey de katıldı.

Tören Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Ebrahim El-Hac ve beraberindeki heyetin, inşa edilen eğitim merkezine yaptığı gezi ile son buldu.