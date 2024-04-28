İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
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İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi Devam Ediyor

İHH\'nın Filistin\'e Destek Oturma Eylemi Devam Ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi 5. gününde devam ediyor. Eyleme yerli ve yabancı turistler de destek veriyor. Eyleme katılanlar, İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak ve halkları harekete geçirmek amacıyla bu eylemi sürdürdüklerini belirtiyor. Eylem sayesinde Filistin mücadelesinin dünya kamuoyunda anlaşıldığı vurgulanıyor.

28.04.2024 18:19  Güncelleme: 18:25
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında kurulan çadırda bir araya gelen İHH üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ediyor. Yağmurlu ve soğuk havadaki eyleme, yerli ve bazı yabancı turistler de destek veriyor.

Eyleme katılan Abdullah Özyazıcı, AA muhabirine, birçok yerde İsrail'in zulmüne karşı tepki gösterdikleri eylemler yaptıklarını söyledi.

Hava koşullarına rağmen bu eylemleri bırakmadıklarını söyleyen Özyazıcı, "Hamdolsun, insanlar nezdinde buradaki nöbet ses getiriyor. Maksadımız, gündem oluşturabilmek, İsrail'in yapmış olduğu zulmü dünyaya tekrardan duyurabilmek ve halkları harekete geçirebilmekti." dedi.

İstanbul'un turizm merkezlerinden Sultanahmet Meydanı'ndaki oturma eyleminin, zaman zaman yabancı turistlerin de dikkatini çektiğini belirten Özyazıcı, "İsrail'e karşı halkların ayaklanması söz konusu. Bu eylemi bu anlamda önemsiyoruz ve bırakmıyoruz. Yağmura rağmen ablalarımız, abilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız burada eyleme destek veriyorlar. Yavaş yavaş da katılım artıyor. Her gün 15.00-22.00 arası buradayız. Katılım yüksek, daha da artacak. Her gün bu oturma eylemimiz devam edecek." diye konuştu.

Bu sayede Filistin mücadelesinin ne olduğunun, dünya kamuoyunda anlaşıldığını vurgulayan Özyazıcı, birçok yabancı turistin kendilerine destek verdiğini, eylem noktasında çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaştıklarını anlattı.

Eylemlerinin ilk günü bir yabancının Müslüman olduğunu aktaran Özyazıcı, bu zulümden dolayı İslamiyet'i araştıran yabancılar da olduğunun altını çizdi.

"İnsanların büyük desteği var"

Öğrenci Muhammed Yusuf Karakaş da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla başlattıkları oturma eylemine yoğun katılım olduğunu söyledi.

Eylemleri sırasında Müslüman olan yabancılar olduğunu dile getiren Karakaş, "Birçok kişinin görüşünün değiştiğine şahit olduk. 'Ne gerek var' diye gelen kişilerin burada Filistin'in özgürlüğünü desteklediğini gördük. Bu açıdan burası çok güzel bir atmosfere sahip." şeklinde konuştu.

Uluslararası aktivistlerin de oturma eylemlerine destek verdiklerine dikkati çeken Karakaş, "İnsanların büyük bir desteği var. Ben de İstanbul Üniversitesi öğrencisi olarak burada yerimi almak istiyorum. Bu güzel toplulukta bulunmaktan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Gülsen Kaya ise Filistinli kardeşlerinin yanında olmak istediklerini belirterek, "Bu soğuk havaya rağmen onun için geldik. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika

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