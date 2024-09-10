Afrin'de İHH ve OCHA'nın Yardım Projesi Başarıyla Tamamlandı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Suriye'nin Afrin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapıldı.

Gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda yardım çalışması yürüten İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğu ofis ve lojistik merkezleriyle savaş mağduru sivillere destek oluyor.

İHH ve SCHF işbirliğiyle yürütülen "Suriye'nin kuzeybatısında en hassas durumdaki insanlara nakit ve ayni gıda desteği sağlanması" adlı proje kapsamında, ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye yardım ulaştırıldı.

1 Aralık 2023'te başlatılan proje, 31 Ağustos'a kadar devam etti.

Proje süresince, Afrin'in Racu beldesinde 1150 aileye toplam 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldı, 3 bin 450 gıda kolisi dağıtıldı.

Projeden yaklaşık 5 bin 500 kişi doğrudan istifade etti.