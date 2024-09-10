Afrin'de İHH ve OCHA'nın Yardım Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrin'de İHH ve OCHA'nın Yardım Projesi Başarıyla Tamamlandı

İHH ve BM işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Suriye'nin Afrin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapıldı. Proje süresince, Afrin'in Racu beldesinde 1150 aileye toplam 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldı, 3 bin 450 gıda kolisi dağıtıldı.

10.09.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Suriye'nin Afrin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapıldı.

Gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda yardım çalışması yürüten İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğu ofis ve lojistik merkezleriyle savaş mağduru sivillere destek oluyor.

İHH ve SCHF işbirliğiyle yürütülen "Suriye'nin kuzeybatısında en hassas durumdaki insanlara nakit ve ayni gıda desteği sağlanması" adlı proje kapsamında, ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye yardım ulaştırıldı.

1 Aralık 2023'te başlatılan proje, 31 Ağustos'a kadar devam etti.

Proje süresince, Afrin'in Racu beldesinde 1150 aileye toplam 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldı, 3 bin 450 gıda kolisi dağıtıldı.

Projeden yaklaşık 5 bin 500 kişi doğrudan istifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Suriye, Güncel, Afrin, Dünya, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrin'de İHH ve OCHA'nın Yardım Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Afrin'de İHH ve OCHA'nın Yardım Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement