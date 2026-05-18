İhtisas Akademi Bolu Programı Düzenlendi

18.05.2026 20:06
BAİBÜ ve TÜGVA işbirliği ile düzenlenen programda, öğrenmenin önemi vurgulandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bolu İl Temsilciliği işbirliğinde "İhtisas Akademi Bolu" programı gerçekleştirildi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversitenin konferans salonunda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sanayide her şeyin birbiriyle entegre hale geldiğini, sistemlerini geliştirmeyen toplumlar için teknolojinin faydadan çok zarar verebileceğini söyledi.

Öğrenmenin önemine dikkati çeken Yiğit, 21. yüzyılda bilinmesi gereken tek şeyin insanın istediği takdirde her şeyi öğrenebileceği gerçeği olduğunu dile getirdi.

Yiğit, "Herkes her şeyi öğrenebilir. Herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki kullandığınız araç ve hedefiniz doğru olsun. Hedefinizin tek başına doğru olması yeterli olmaz, o hedefe ulaşmak için. O hedefe ulaşmak için seçtiğiniz yöntemin de metodun da doğru ve sağlıklı olması lazım. Bu yapıldıktan sonra biz istediğimiz her şeyi öğrenebiliriz." ifadesini kullandı.

Programa, rektör yardımcıları, akademisyenler, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Mustafa Özdere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

