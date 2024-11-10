İİT-Arap Birliği Zirvesi Riyad'da Toplandı

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yarın yapılacak zirvenin gündemi ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantının Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın başkanlığında gerçekleştiği ifade edildi.

Toplantıda, yarın düzenlenmesi planlanan zirvenin gündemi ile tartışmaya açılacak konuların ele alındığı kaydedildi.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in direktifleri doğrultusunda 11 Kasım 2023'te Riyad'da düzenlenen İİT-Arap Birliği ortak zirvesinin devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesi ise Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin yarınki zirvede İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını durdurmak, sivillerin korunması, Filistin ve Lübnan halklarının desteklenmesi ve uluslararası toplumu ciddi şekilde harekete geçmeye zorlamak için ortak bir tavır almayı istediğini yazdı.

Suudi Arabistan, ekim ayının sonunda, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere 11 Kasım 2024'te ortak bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.