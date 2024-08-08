İİT Toplantısında İsrail\'e Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Suudi Arabistan'daki olağanüstü toplantısının ardından, Hamas Lideri İsmail Haniye suikastıyla ilgili " İsrail'i, bu alçak saldırıdan tamamen sorumlu tutuyoruz" açıklaması yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yaptığı konuşmada, "İsrail'in utanmaz ve iğrenç suikastını kınıyoruz. Ayrıca İsrail'in İran'ın egemenliğini ihlal etmesini de kınıyoruz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üye ülkesi, Filistin ve İran'ın çağrısıyla dün "İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik uygulamaya devam ettiği suçlar ve İran'ın ulusal egemenliğine yönelik saldırganlığı" gündemiyle toplandı. Toplantının ardından üye ülkeler, onayladıkları dört sayfalık bildiride uluslararası organizasyonlara İsrail'in agresyonunu durdurmaya yönelik yaptırımlar uygulama ve adımlar atma çağrısı yaptı. "İsrail'i, bu alçak saldırıdan tamamen sorumlu tutuyoruz" denilen bildiride, saldırı İran'ın egemenliğine "ciddi bir ihlal" olarak nitelendirildi.

İİT'nin Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan Haniye için başsağlığı diledi. Yılmaz, İsrail'in İran'ı hedef alarak bölgeyi ve tüm İslam devletlerini kışkırttığını, uluslararası düzeni tehdit ettiğini söyledi.

"Kalıcı barışın tek yolu, 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözüm"

Nuh Yılmaz, "İsrail'in bu utanmaz ve iğrenç suikastını kınıyoruz. Ayrıca İsrail'in İran'ın egemenliğini ihlal etmesini de kınıyoruz. Yürütme Kurulu'nun bu oturumunu İran'la dayanışmamızın ve Filistin direnişine desteğimizin bir işareti olarak memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Yılmaz, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın tek yolunun, "İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün uygulanması" olduğunu söyledi.

Haniye'nin Gazze için ateşkes müzakerelerinde rol aldığını söyleyen Yılmaz, yapılan suikastın "İsrail hükümetinin barışı umursamadığını gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.