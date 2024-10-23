IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Ankara'daki terör saldırısını kınıyorum. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a başsağlığı dileklerimi ilettim. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da X platformundan yaptığı açıklamada, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkmen Bakan, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin." ifadelerini kullandı.