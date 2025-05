IKBY Başkanı Barzani: "Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çabayı takdirle karşılıyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ve övgüye değer gördüklerini" belirtti.

IKBY Başkanlığından, Barzani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararın "kader belirleyici bir adım" olarak görüldüğü kaydedildi.

IKBY'nin her zaman olduğu gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çabayı göstereceğinin yinelendiği açıklamada, "Bu adımın tam çözüm için bir dönüm noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu tarihi fırsatın başarısı için her türlü destek ve yardım için tam anlamıyla hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." denildi.

Barzani'nin açıklamasında, "Başkan Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşılıyor ve övgüye değer görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.