Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Irak merkezi hükümetinin Telegram'ı geçici olarak kapatma kararını bölgedeki internet hizmeti sağlayıcılarına ilettiğini bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Bağdat'taki IKBY Hükümet Temsilciliği kanalıyla Irak federal hükümetinden Telegram'ın kapatılmasına ilişkin resmi yazı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın platformda ulusal güvenliği ve toplumsal barışı tehdit eden yasa dışı içeriklerin yayımlanması ile şiddet ve nefret söyleminin teşvik edilmesi gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Irak federal hükümetinin, platformu işleten şirkete yasal düzenlemelere ve hükümet talimatlarına uyması için 30 gün süre tanıdığı aktarıldı.

IKBY Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının söz konusu kararı, bakanlıkça lisans verilenler başta olmak üzere bölgedeki tüm internet hizmeti sağlayıcılarına ulaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlayıcılardan kamu yararı doğrultusunda ve yasal çerçevede gerekli işlemleri yapmaları istendi.

Öte yandan Irak hükümeti, Irak ulusal güvenliğini koruma gerekçesiyle 16 Kasım'da sosyal medya platformu Telegram'a erişim engeli getirilmesi kararı almıştı.