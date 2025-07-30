İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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İki Devletli Çözüm Vurgusu

30.07.2025 16:47
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İrlanda Bakanı Byrne, İsrail ve Filistin'in yan yana barış içinde yaşamasını hedefliyor.

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunma Bakanı Thomas Byrne, "Görmek istediğimiz şey, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasıdır. Bölge için hedefimiz buydu ve bu hedefi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Byrne, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani ile hükümet binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Byrne, ülkesi ile Kuzey Makedonya'nın mükemmel ilişkilere sahip olduğunu ve son yıllarda üst düzey temasların olumlu yönde gerçekleştiğini söyledi.

İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı boyunca genişleme sürecinin önemli bir öncelik olacağını vurgulayan Byrne, "AB genişlemesi bizim için önemli bir öncelik olacak. Bu, genişleme sürecini gerçekçi kılmak, ister bizim ister AB üye devletlerinin vatandaşları olsun, tüm vatandaşları genişlemenin gerçek faydaları konusunda ikna etmek anlamına geliyor." diye konuştu.

İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak barış ve güvenlik içinde yaşaması vurgusu

Byrne, Gazze Şeridi'ndeki insani krize değinerek Gazze'deki durumun dayanılmaz ve felaket boyutta olduğunu, acil insani yardıma ve insani yardımın artırılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Ülkesinin İspanya ve Norveç ile birlikte bir yıldan fazla süre önce Filistin devletini tanıdığını anımsatan Byrne, AB'nin avantajının, diğer ülkeleri Gazze'de yaşananların çok kötü olduğuna ve acil eylem gerektiğine ikna etmek için kullanılması gerektiğini vurguladı.

İrlandalı Bakan Byrne, "Görmek istediğimiz şey, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasıdır. Bölge için hedefimiz buydu ve bu hedefi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

"Batı Balkanlar'ın entegrasyonu olmadan istikrarlı bir Avrupa olamaz"

Murtezani de bugünkü görüşmenin, bir ay önce Dublin'de "birleşik Avrupa için ortaklık, anlayış ve ortak yönelim" ruhuyla yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu hatırlattı.

Bakan Murtezani, "AB ile tutumlarımız ve mesajlarımız aynı. AB'nin genişlemesi bir güvenlik, istikrar ve ortak vizyon meselesidir. Batı Balkanlar'ın entegrasyonu olmadan istikrarlı bir Avrupa, birleşik bir komşuluk politikası olmadan gerçek bir birlik olamaz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun endişe verici ve tüm dünyanın seferber olduğunu belirten Murtezani, ülkesinin AB güvenlik ve dış politikasına yüzde 100 uyumlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Thomas Byrne, Diplomasi, Orta Doğu, Makedonya, Filistin, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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