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İkinci Dönem Başladı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi okullarda başladı.

03.02.2025 11:49
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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Van'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 1650 okulda 290 bin öğrenci ve 18 bin 635 öğretmen için ders zili çaldı.

Yeniden okula dönmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Hakkari

Yarıyıl tatilinin ardından kentteki 443 eğitim kurumunda 60 bin 882 öğrenci ve 4 bin 37 öğretmen ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, ikinci döneme başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Okulların açılmasıyla kentte hareketliliğin arttığını belirten Yılmaz, "İnşallah güzel, sağlıklı ve başarılı bir dönem geçiririz. Sizlerden de isteğimiz özverili şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız." dedi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına alındı.

Muş

Muş'ta 997 okulda, 6 bin 663 öğretmen ve 104 bin 641 öğrenci için ikinci dönem ders zili çaldı.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığını söyledi.

Tatil sürecinde hem öğretmenler hem de öğrencilerin dinlenerek ve enerjilerini toplayarak bugün okullarına döndüklerini belirten Kıvanç, şöyle konuşu:

"Umarım bu eğitim öğretim yılını daha yetkin, daha verimli ve başarılı bir şekilde geçireceğiz. İkinci dönemin ülkemize, ilimize hayırlı olmasını dilerim."

Üçüncü sınıf öğrencisi Belinay Yüsra Zengin ise "Okulumu, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde ders çalıştım, kitap okudum ve kardeşimle ilgilendim. Parkta oyun oynadım." dedi.

Bitlis

Bitlis'te yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle kent genelindeki 799 okulda 89 bin öğrenci ve 6 bin 563 öğretmen için ders zili çaldı.

Arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dersliklere alındı.

Kaynak: AA

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