İkinci El Taşıtlara Cezalar 108 Milyonu Aştı - Son Dakika
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İkinci El Taşıtlara Cezalar 108 Milyonu Aştı

15.06.2026 12:36
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Yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara toplam 108 milyon lira ceza verildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara 108 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin bakanlıktan yetki belgesi almaları gerektiğine işaret edilerek, bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği ifade edildi.

Yönetmelik kapsamında son dönemde yapılan incelemeler neticesinde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400 bin 680 lira ila 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 2026'da uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon lirayı geçti. Bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarı da 305 milyon liraya ulaşmıştır. Motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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