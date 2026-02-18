İkinci El Telefon Dolandırıcılığına Ceza - Son Dakika
İkinci El Telefon Dolandırıcılığına Ceza

18.02.2026 18:38
Adana'da, ikinci el cep telefonu dolandırıcılığından sanığa 3 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira ceza verildi.

Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 30 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 70 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.B. ve müşteki B.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki B.T'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık M.B'nin, kendi banka hesabına 30 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın B.T. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu ifade ederek, M.B'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki B.T. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık M.B'yi 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 70 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

