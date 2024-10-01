İkinci İntifada'nın 24. Yılı: Genel Grev - Son Dakika
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İkinci İntifada'nın 24. Yılı: Genel Grev

İsrail vatandaşı Filistinliler, İkinci İntifada'nın 24. yılı dolayısıyla genel grev başlattı.

01.10.2024 15:46
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İsrail vatandaşı Filistinliler, İkinci İntifada'nın 24. yılı dolayısıyla genel greve gitti.

İsrail'deki Filistinlileri temsil eden çatı örgüt "Yüksek Arap Takip Komitesi"nin çağrısıyla, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde İkinci İntifada'nın 24. yılı dolayısıyla genel greve gidildi.

"48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinliler, kendilerine ait işletmeler ve kurumlarda kepenk indirdi.

Filistinliler ayrıca İkinci İntifada olaylarında hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

"Yüksek Arap Takip Komitesi"nden yapılan açıklamada, "Grev, aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin ne geçmişte, ne şimdi ne de gelecekte bir faydası olacak Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Kudüs'te Müslümanları ve Hristiyanlara ait kutsal değerleri hedef alan tehlikeli tırmanışı nedeniyle istisnai bir öneme sahiptir." denildi.

Açıklamada ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Arabe beldesinde her yıl yapılan yürüyüşün "tehlikeli güvenlik durumu" nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

İkinci İntifada

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşması İkinci İntifada'nın fitilini ateşlemişti.

Filistinlilerle İsrail askerleri arasında 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 250 kişinin ve 13 İsrail askerinin yaralanmasına neden olan çatışmaların ardından bölgede şiddet olayları hızla yayılmıştı.

Beş yıl süren İkinci İntifada sırasında 4 bin 412 Filistinli hayatını kaybetmiş, 48 bin 322 Filistinli yaralanmıştı. Çatışmalarda İsrail tarafında da 1069 kişi ölmüş, 4 bin 500 İsrailli yaralanmıştı. İkinci intifada süresince Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştu.

İkinci İntifada, Şubat 2005'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Şaron arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İkinci İntifada'nın 24. Yılı: Genel Grev - Son Dakika

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